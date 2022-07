Schwerpunkte

Keine Noten: Zwei Grundschulen aus Nürtingen und Wendlingen dabei

20.07.2022 13:35, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Es ist ein besonderes Pilotprojekt und es beginnt im neuen Schuljahr: Statt auf die Zahlen eins bis sechs setzen 37 Grundschulen im Land auf Leistungsrückmeldungen. In Nürtingen und Umgebung nehmen die Grundschule Raidwangen und die Ludwig-Uhland-Schule in Wendlingen teil.

Die Grundschule in Raidwangen Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN/WENDLINGEN. Der Name klingt ein wenig sperrig. „Lernförderliche Leistungsrückmeldung in der Grundschule“, so ist der Schulversuch betitelt. An diesem nehmen ab dem kommenden Schuljahr 37 Grundschulen teil. Aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung sind die Grundschule in Raidwangen und die Ludwig-Uhland-Schule in Wendlingen dabei.