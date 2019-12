Kein Erfolg mit „Wasen“-Petition

Ausschuss sieht wasserrechtliche Vorschriften im Plan berücksichtigt

NÜRTINGEN (ali/pm). „Der Petition ,Am Wasen‘ kann nicht abgeholfen werden“, diese Nachricht übermittelten gestern die Vorsitzende des Petitionsausschusses, die Grünen-Landtagsabgeordnete Petra Krebs, und Berichterstatter Karl Zimmermann, CDU-Abgeordneter aus Kirchheim, jetzt in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Der Petitionsausschuss hatte vergangene Woche über die Eingabe des Nürtinger Stadtrats Raimund Braun, die sich gegen das vom Landratsamt Esslingen durchgeführte wasserrechtliche Planfeststellungsverfahren für das Gebiet „Am Wasen“ in Nürtingen wendet, beraten und einstimmig beschlossen, dass der Petition nicht abgeholfen werden könne.