Schwerpunkte

Kein Bus von Reudern nach Kirchheim auf B 297

28.10.2022 15:32, — E-Mail verschicken

Foto: Symbolbild, NZ-Archiv

NT-REUDERN. Die in drei Abschnitten erfolgende Sanierung der B 297 zwischen Kirchheim und Nürtingen hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr auf dieser Strecke. Im zweiten Bauabschnitt, in dem vom 31. Oktober bis zum 6. November der Bereich zwischen der Kreuzung der B 297 und der Reuderner Straße bis zum östlichen Ortseingang Reudern saniert wird, ist in beiden Richtungen kein Busverkehr zwischen Reudern und Kirchheim möglich. Die Busse der Linie 166 pendeln nur zwischen Nürtingen und Reudern über das Krankenhaus auf dem Säer. Die Haltestelle Reudern Ost entfällt. Der Fahrplan ist im Internet unter www.vvs.de einsehbar. Fahrgästen wird empfohlen, eine elektronische Fahrplanauskunft abzurufen. Wer von Nürtingen nach Kirchheim fahren muss, kommt über Wendlingen ans Ziel. Zwischen Nürtingen und Wendlingen kann alternativ die Bahnstrecke oder die Buslinie 184 und 196 benutzt werden. Zwischen Wendlingen und Kirchheim verkehren die S-Bahn und die Buslinie X 10.

Auch im anschließenden letzten Bauabschnitt vom 7. bis 21. November kommt es im Stadtgebiet Kirchheim bei der Linie 166 noch zu Fahrplanänderungen, die ebenfalls über die Fahrplanauskunft abgerufen werden können. Die Busse fahren dann jedoch wieder durchgängig von Kirchheim bis Nürtingen und zurück. nt