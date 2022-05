Schwerpunkte

Kein Bata-Illic-Konzert in Nürtingen - Senioren mit Alternative

24.05.2022 05:30, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Aufgrund der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes hat die Stadt am Montagmorgen die Reißleine gezogen: Der Seniorennachmittag beim Maientag auf der Festwiese und der Auftritt des Schlagerstars Bata Illic fielen aus. Der Stadtseniorenrat bot spontan eine Alternative an.

Alternative zum Maientag: Die Stadtseniorenrätinnen Angelika Rieger (stehend von links), Ute Altenburger und Hilde Birkmaier verteilen im Dr- Vöhringer-Heim das Quiz. Foto: Just

NÜRTINGEN. Hinterher ist man immer schlauer. Pünktlich um 14.30 Uhr schaute am Montagnachmittag die Sonne heraus. Zu diesem Zeitpunkt war der Seniorennachmittag auf der Festwiese beim Maientag längst abgesagt. Bereits am Vormittag hatte die Stadt diese Entscheidung getroffen, eben weil der Deutsche Wetterdienst in München eine Unwetterwarnung für Nürtingen herausgegeben hatte. „Das Risiko wäre einfach zu groß gewesen“, sagte Oberbürgermeister Johannes Fridrich. Das Ordnungsamt hatte zu diesem Vorgehen geraten, eben weil eine Evakuierung des Platzes nicht so schnell möglich gewesen wäre. Von einer Gefahr durch herumfliegende Schirme oder andere Gegenstände für die Senioren ganz zu schweigen. Eine Verlegung in eine Halle sei kurzfristig nicht möglich gewesen, sagte der OB.