Kaum jemand in Nürtingen ohne Mundschutz unterwegs

28.04.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Nürtinger Einzelhändler zeigen sich überrascht, wie gut die Mundschutzpflicht in der Stadt angenommen wird

Seit gestern muss auch in Nürtingen beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. Die Händler zeigten sich am Montag erfreut darüber, dass ihnen lästige Diskussionen bislang erspart geblieben sind.

Auch in der Eisdiele Amore & Gelati hielten sich die Leute an die Maskenpflicht. Kinder bis sechs Jahre müssen keine tragen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. „Die Leute haben das wirklich akzeptiert“, sagt Maren Wollschläger von der Buchhandlung Zimmermann hörbar überrascht. „Heute Morgen war ein junges Mädchen da, das keine Maske dabei hatte, ansonsten hat sich jeder daran gehalten.“ Die Kunden werden direkt am Eingang auf die Maskenpflicht hingewiesen. Wer keine dabei hat, darf auch nicht rein.