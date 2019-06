Karriere-Beratung am Bahnhof

05.06.2019, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Das Nürtinger Jugendbüro in der Bahnhofsstraße steht jungen Jobsuchenden mit vielerlei Rat und Tat zur Seite

Die einen starten karrieremäßig voll durch, bei den anderen braucht es ein bisschen länger. Ihnen greift das Nürtinger GO!ES-Jugendbüro unter die Arme. Es versteht sich als Nahtstelle zwischen Schule und Beruf, zu der jeder kommen kann, der Hilfe braucht. So wie Martin, der inzwischen eine kaufmännische Ausbildung macht.

Julia Schmid vom Jugendbüro hilft einem jungen Mann bei der Jobsuche. Foto: bg

NÜRTINGEN. Martin (Name von der Redaktion geändert) hatte es nicht leicht. Zu Hause war er auf sich alleine gestellt, was ihn sehr frustrierte. Zwar hatte er ganz gute Noten in der Schule, aber seine ruppige Schale verprellte manchen potenziellen Arbeitgeber und oft war nach ein paar Tagen Probearbeiten Schluss. „Wir haben ihn eben genommen, wie er ist“, sagt Andrea Kees vom Jugendbüro. Das half dem jungen Mann von Anfang 20, nach zwei Jahren wieder auf die Beine zu kommen. Über einen Aushilfsjob kam er an eine kaufmännische Ausbildung, die ihm riesigen Spaß macht: „Er ist angekommen“, sagt Kees.