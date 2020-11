Schwerpunkte

Brandkatastrophe in Nürtinger Schafstraße im Ausschuss thematisiert - Kann die Stadt Einfluss nehmen?

05.11.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Der Brand am Sonntagabend in der Nürtinger Schafstraße forderte zwei Todesopfer. Foto: Just

NÜRTINGEN. Der Tod von zwei Menschen bei der Brandkatastrophe in der Schafstraße wurde am Dienstag auch im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss thematisiert. Zunächst dankte Oberbürgermeister Fridrich allen Einsatzkräften der Feuerwehren und der Rettungsdienste. „Toll, dass wir eine solche Truppe beisammen haben.“ Ein Gedenken galt auch den Toten und deren Angehörigen. Am Ende der Sitzung ging Dr. Otto Unger, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, nochmals auf den verheerenden Brand ein. Für ihn stellt sich die Frage, ob Paragraf 14, Absatz 2, des Grundgesetzes, „Eigentum verpflichtet“ nicht greift. „Dass man in einer solchen Bruchbude 20 Personen wohnen lässt“ hält Unger für höchst bedenklich. Er fragt sich, ob das Ordnungsamt nicht verpflichtet sei, einzugreifen.