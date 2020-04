Jungpflanzenmarkt bei der Seegrasspinnerei

NÜRTINGEN (pm). Auf dem Gelände der Alten Seegrasspinnerei, Plochinger Straße 14, gibt es auch dieses Jahr wieder den Jungpflanzenmarkt. Unter Insidern ist der Markt bekannt für sein vielfältiges Angebot an unterschiedlichsten Tomatensorten. Darüber hinaus wird anderes Pflanzgut wie Gemüsesetzlinge, Kräuter, Blumen oder Stauden angeboten. Der Markt findet am Samstag, 9. Mai, von 10 bis 14 Uhr in der Plochinger Straße 14 statt. Entsprechend der aktuellen Situation wird für ausreichend Abstand zwischen den Ständen gesorgt.