Junger Mann durch Messer schwer verletzt

10.02.2020 05:30, Von Henrik Sauer — E-Mail verschicken

Streit in Nürtinger Innenstadt artete aus – SEK durchsuchte Wohnung in der Nähe des Tatorts

Bei einer Schlägerei in der Frickenhäuser Straße gegenüber der Mörikeschule ist am späten Samstagabend ein 19-Jähriger mit einem Messer so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus notoperiert werden musste. Die Polizei sucht nach mehreren Beteiligten. Ein 20-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. In der Nähe des Tatorts wurde vom SEK eine Wohnung durchsucht.

Der Tatort wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt. Foto: SDMG/Kohls

NÜRTINGEN. Kurz nach 22 Uhr waren bei der Polizei mehrere Notrufe eingegangen, dass es in der Passage zwischen dem Neckarcenter und einem Drogeriemarkt eine Schlägerei gebe. Nach ersten Erkenntnissen waren dort mehrere Personen in einen heftigen Streit geraten, der sich zur Schlägerei ausweitete. Dabei wurde mutmaßlich auch ein Messer eingesetzt, so die Polizei. Danach flüchteten die Beteiligten in unterschiedliche Richtungen.