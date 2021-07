Schwerpunkte

Junge Künstler schaffen Bleibendes

17.07.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Der Bühnenbauwagen der Jugendwerkstatt hat seinen ersten Einsatz nach der durch „Licht der Hoffnung“ finanzierten Renovierung. Am Kirchertsee in Roßdorf ist das Gefährt heute bei der mobilen Kulturwerkstatt die Theaterbühne.

Fünf der 20 Sanierer des Bühnenbauwagens sind nun auf der Klappe des Gefährts verewigt.

NÜRTINGEN. „Es ist wie eine Mischung aus Camping-Urlaub und Woodstock“, sagt Julia Rieger, Geschäftsführerin des Nürtinger Trägervereins Freies Kinderhaus, mit einem Schmunzeln. Am vergangenen Mittwoch haben die Jugendwerkstatt und die Kinder-Kultur-Werkstatt (Kikuwe) ihre Zelte an der Grillstelle am Kirchertsee im Stadtteil Roßdorf aufgeschlagen. Bleiben werden die Zelte dort bis zum kommenden Freitag, 23. Juli. Darüber hinaus bleiben sollen einige Kunstwerke, die in diesen Tagen von kleinen und großen Künstlern gemeinsam gestaltet werden. In neun Kunstprojekten werden die internationalen Kinderrechte thematisiert. Und dabei entstehen Skulpturen für einen Kinder-Rechte-Skulpturen-Pfad.