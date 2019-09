Jung und Alt für den Klimaschutz vereinen

13.09.2019, Von Larissa Wörn — E-Mail verschicken

„Fridays for Future Nürtingen“ steckt in den letzten Vorbereitungen für die große Demonstration am 20. September in Nürtingen

„Wir streiken bis ihr handelt“ – so lautet die Ansage der Demonstration am 20. September, die die „Fridays for Future Nürtingen“ organisiert. Gestern machte sich die Gruppe daran, dafür Banner und Plakate zu bemalen.