Jugendrat sucht Ideen zum Klimaschutz

10.03.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Anliegen und Anregungen junger Nürtinger sollen gesammelt und an die Stadtverwaltung weitergegeben werden

NÜRTINGEN (pm). In der Gemeinderatssitzung vom 11. Februar stand ein Thema besonders im Vordergrund: der Klimaschutz in Nürtingen. Dass es dazu kam, lag zum großen Teil an einem Brief mit zehn Forderungen, der dem Oberbürgermeister von der „Fridays for Future“-Ortsgruppe Nürtingen überreicht wurde. Auf diese Forderungen wurde einerseits in einem Antwortbrief des Oberbürgermeisters Bezug genommen, in welchem auf jede einzeln eingegangen wird, und andererseits mit einer Stellungnahme der Fraktionen des Gemeinderats reagiert. Dies will auch der Jugendrat Nürtingen zum Anlass nehmen, zum Klimaschutz in Nürtingen Stellung zu beziehen. Der Jugendrat sieht seine Aufgabe darin, die politische Beteiligung von Jugendlichen kommunal zu ermöglichen und deren Interessen zu vertreten. Das politische Engagement der Jugend in Bewegungen wie Fridays for Future unterstützt der Jugendrat und es ist ihm ein besonderes Anliegen, diese Teilhabe der Jugend zu fördern. Auch unterstützt der Jugendrat Projekte und Anstrengungen, dem Klimaschutz in Nürtingen eine höhere Priorität zu geben.

Daran sollen unbedingt sowohl die Kommunalpolitik als auch die Bürger selbst teilhaben. Dafür hat sich der Jugendrat beispielsweise mit einer Kleidertauschparty eingesetzt, welche letzten Monat im Jugendhaus am Bahnhof stattfand.