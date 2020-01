Jugend will sich kreisweit vernetzen

07.01.2020 05:30, Von Uwe Gottwald

Initiativkreis soll verbindliches Beteiligungsformat erarbeiten – Kreistag und Kreisjugendring sagen Unterstützung zu

Jugendliche wollen Gehör finden, das zeigen sie in der Fridays-for-Future-Bewegung aktuell ganz vehement. Aber nicht nur dort: In Jugendgemeinderäten oder bei Beteiligungsforen in den Kommunen konkretisieren sie ihre Anliegen. Eine Initiative junger Menschen will nun ein Forum ins Leben rufen, das Themen mit kreisweiter Relevanz an die Politik heranträgt.