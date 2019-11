Jugend im Enzenhardt bringt sich ein

21.11.2019 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Beim Forum des städtischen Jugendreferats wurde der Stadtteil aus Sicht der jungen Leute unter die Lupe genommen

Seit fünf Jahren sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendreferats der Stadt Nürtingen in den Orts- und Stadtteilen unterwegs, um Kinder und Jugendliche in Jugendforen zu beteiligen. Am Dienstagnachmittag war man zu Gast im Enzenhardt und auch Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich nahm sich eine Stunde Zeit, um zu hören, was die jungen Leute bewegt.

Oberbürgermeister Fridrich lässt sich von Jugendlichen das Enzenhardt zeigen, Jugendreferats-Leiter Felder-von Hahn (im Hintergrund) und Sozialarbeiter Dieter Runk (ganz links) schauen interessiert zu. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Stefan Felder-von Hahn, Leiter des Jugendreferats, begrüßte im Bürgerhaus Enzenhardt am frühen Nachmittag zunächst eine kleinere Runde von acht Jungen und Mädchen im Alter zwischen etwa elf und dreizehn Jahren, sechs aus dem Enzenhardt, zwei von der Waldorfschule. Später stießen noch ältere Jugendliche dazu.