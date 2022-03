Schwerpunkte

Jürgen Holzwarth präsentiert „Unwirkliche Welten“

19.03.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Unseren Lesern ist Jürgen Holzwarth natürlich als Fotograf der Nürtinger/Wendlinger Zeitung seit Langem ein Begriff. Doch der Nürtinger führt auch ein künstlerisches Eigenleben jenseits der Redaktion. Mit Ironie und Fantasie fertigt er Montagen, die den Betrachter in „Unwirkliche Welten“ entführen. So trägt auch Jürgen Holzwarths gegenwärtige Ausstellung im Kulturtreff Sprechzimmer in Nürtingen am Obertor 3 diesen bezeichnenden Titel. Zu sehen sind dort noch bis zum 9. April jeweils donnerstags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr 16 surreale Fotomontagen. Am Samstag, 2. April, 11 Uhr, wird Holzwarth zu einem zwanglosen Künstlergespräch mit NZ-Kulturredakteur Andreas Warausch und allen Interessierten zugegen sein. aw Foto: Just