Schwerpunkte

Jubiläumsschau im Rathaus Nürtingen

11.12.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Die Johannes-Wagner-Schule gibt Einblicke in ihre 175-jährige Arbeit.

NÜRTINGEN. Ab Mittwoch, 15. Dezember, ist im Bürgersaal des Rathauses Nürtingen die Jubiläums-Ausstellung der Johannes-Wagner-Schule zu besichtigen. Die Schule feiert in diesem Jahr ihr 175-jähriges Bestehen. Die Ausstellung soll Einblicke in die Arbeit der Schule früher und heute geben. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen und Schulkindergartengruppen stellen mit vielen unterschiedlichen Plakaten ihre Schule vor. Ein Themenkreis ist die Geschichte der Schule. Auch die verschiedenen Aufgabenbereiche eines modernen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums werden vorgestellt. Dabei spannt sich der Bogen von der Frühberatung über die Pädagogische Audiologie und die Hörtechnik bis zur Begleitung von Kindern an Regelschulen. Außerdem stellen die Schüler einen Tag an der JWS vor. Interessant für die Nürtinger Bürger könnten die vielen Kommunikationstipps sein, die den Umgang mit einer Hörschädigung erleichtern. Die Ausstellung wird bis zum 30. Dezember im Bürgersaal zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen sein. Es gelten die Besuchsregelungen des Rathauses.

Zum Abschluss des Jubiläumsjahrs soll am 9. Juli noch ein großes Schulfest stattfinden, zu dem auch die Nürtinger Bürger eingeladen werden. pm