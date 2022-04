Schwerpunkte

Jetzt wird auch in Nürtingen über Abitur-Aufgaben gebrütet

27.04.2022 05:30, Von Melanie Ludwig — E-Mail verschicken

Anfang der Woche begannen in Baden-Württemberg die Prüfungen. Auch in Nürtingen ist man froh, dass die pandemiebedingten Einschränkungen gelockert wurden. Schon jetzt herrscht Vorfreude auf wieder mögliche Abschlussfeiern.

Vorerst das letzte Mal sind bunte Motivationsplakate an der alten Fassade des Hölderlin-Gymnasiums zu sehen, bevor das Gebäude von Grund auf saniert wird. Foto: Ludwig

NÜRTINGEN. Nach den Abiturprüfungen der letzten beiden Jahre unter strengen Hygieneauflagen heißt es für die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten aufatmen, zumindest was die Maskenpflicht während der Prüfungen betrifft. Denn am Montag starteten an den allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg die schriftlichen Abiturprüfungen unter den gelockerten Coronaverordnungen des Kultusministeriums. Das heißt für die Schülerinnen und Schüler: Das Tragen der Schutzmasken und das Testen liegt in ihren Händen. „Es ist wirklich eine Erleichterung zu wissen, dass wir die Maske während der Prüfung auch mal absetzen dürfen“, erklärt Anni Wenzel, Abiturientin des Hölderlin-Gymnasiums. Die Schülerinnen und Schüler seien aber größtenteils trotzdem sehr rücksichtsvoll. „Unsere Abiturientinnen und Abiturienten gehen sehr erwachsen damit um“, teilt die Schulleiterin des Max-Planck-Gymnasiums, Petra Notz mit. Auch Beate Selb, Schulleiterin des Hölderlin-Gymnasiums, betont den verantwortungsvollen Umgang mit den freiwilligen Schutzmaßnahmen.