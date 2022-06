Schwerpunkte

Jetzt geht es um den Bundessieg

01.06.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Fritz-Ruoff-Schule gewinnt Titel als Energiesparmeister auf Landesebene.

NÜRTINGEN. Der Titel „Energiesparmeister 2022“ für das beste Klimaschutzprojekt aus Baden-Württemberg geht an die Fritz-Ruoff-Schule in Nürtingen. Die Berufsbildende Schule hat die Fachjury mit ihrem umfassenden Engagement für mehr Klimaschutz überzeugt. „Neben zahlreichen Aktionen zu Themen wie Energieeinsparung, Mülltrennung oder nachhaltigem Konsum tragen sie das Thema auch nach außen, indem sie sich mit Partnern vernetzen und Erzieherinnen und Erzieher zu Experimenten mit erneuerbaren Energien schulen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bundesweit haben sich 395 Schulen bei dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Wettbewerb beworben. Die Fritz-Ruoff-Schule erhält neben dem Preisgeld in Höhe von 2500 Euro eine Projektpatenschaft mit dem Sparkassenverband Baden-Württemberg. Außerdem gibt es die Chance auf den mit weiteren 2500 Euro dotierten Bundessieg.

Online-Abstimmung bis 15. Juni

Der Bundessieg mit dem Titel „Energiesparmeister Gold“ wird per Online-Abstimmung auf www.energiesparmeister.de/voting ermittelt. Internetnutzer können dort ab sofort für das beste Schulprojekt abstimmen. Die Fritz-Ruoff-Schule tritt gegen die 15 anderen Landessieger aus Deutschland an. Der Landessieger mit den meisten Stimmen wird Bundessieger. Die Preisverleihung für alle Energiesparmeister findet am 24. Juni in Berlin statt.