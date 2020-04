Jetzt Fieberambulanz am Nürtinger CAZ

02.04.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Corona-Abstrichzentrum (CAZ) auf dem Festplatz wird erweitert – Fieberambulanz auf dem Messegelände ab Montag

Die CAZ auf dem Festplatz in Oberensingen und auf dem Messegelände in Leinfelden-Echterdingen werden vergrößert. In den Fieberambulanzen sollen Menschen behandelt werden, die bereits positiv auf das Corona-Virus getestet wurden oder bei denen ein begründeter Verdacht auf eine Infektion besteht.

In der Fieberambulanz werden Menschen behandelt, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden oder bei denen ein ernst zu nehmender Verdacht besteht. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. „Damit wollen wir die Hausarztpraxen weiter entlasten“, sagt Marc Lippe, Leiter der Malteser, die die Fieberambulanzen genauso wie die CAZ betreuen werden. „In die Hausarztpraxen sollen möglichst nur Leute gehen, die keine Corona-Symptome haben“, appelliert Lippe.

Die Fieberzentren sollen für diejenigen Leute Anlaufstelle sein, die bereits positiv auf das Corona-Virus getestet wurden oder bei denen ein ernst zu nehmender Verdacht auf eine Infektion besteht.