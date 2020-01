Basketball: Oberliga-Aufsteiger TG Nürtingen sieht sich vor dem Rückrundenstart am Samstag in Remseck auf dem richtigen WegDie Nürtinger Basketballer waren in der Hinrunde von gewaltigem Verletzungspech geplagt. Dennoch hat der Oberligist solide erste Monate in der neuen Spielklasse hingelegt.Es…

Mehr