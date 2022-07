Schwerpunkte

Ist die Nürtinger Bahnstadt als IBA-Projekt gefährdet?

12.07.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Nürtinger Kommunalpolitiker stehen der beabsichtigten Änderung des Konzeptvergabeverfahrens kritisch gegenüber. IBA-Intendant Andreas Hofer soll im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss Fragen beantworten.

NÜRTINGEN. Auf der Bahnstadt, als innenstadtnahes Wohnquartier, liegen große Hoffnungen. Dort wo früher das Holzher-Gebäude stand und derzeit noch der Diakonieladen und die BayWa ihr Domizil haben, soll in wenigen Jahren ein urbanes Wohnquartier zum Vorzeigeprojekt für die Stadt Nürtingen werden. Die Bahnstadt ist eines von 13 Projekten der Internationalen Bauausstellung, die 2027 Gäste aus dem In- und Ausland ins Ländle locken soll.

Dass die Bahnstadt in Nürtingen Teil dieser Bauausstellung werden soll, darauf ist in der Hölderlinstadt nicht nur die Stadtverwaltung stolz. Auf dem rund acht Hektar großen Gelände zwischen Rümelinstraße, Plochinger Straße und den Bahngleisen soll das neue, zusammenhängende Stadtquartier entstehen, das durch seine Lage mit der Nahtstelle Bahnhof/Busbahnhof und Mobilitätszentrum gleichzeitig das zukünftige Mobilitätsherz der Stadt bilden soll. Das Ziel: ein energieautarkes Quartier mit Modellcharakter in Bezug auf Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen.

Schafft es Nürtingen, dieses IBA-Ziel bis 2027 zu erreichen? Seit vergangener Woche mehren sich die Zweifel in den Reihen der Nürtinger Kommunalpolitiker. Regelmäßig berichtet Stadtplanerin Heidrun Eisele über die einzelnen Planungsschritte.