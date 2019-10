Investitionen zu optimistisch geplant

In Nürtingen stehen Großprojekte in der Warteschleife und binden Finanzmittel – Höhere Gewerbesteuereinnahmen ein Lichtblick

Dem Haushalt der Stadt Nürtingen kommt dieses Jahr ein unerwarteter Geldsegen zugute. Die Gewerbesteuer fällt rund fünf Millionen Euro höher aus als erwartet. Somit verbleibt im Ergebnishaushalt ein Plus. Das wird aber wohl eine Ausnahme bleiben. Für die kommenden Jahre wird eher mit einem Minus beim ordentlichen Ergebnis gerechnet.

NÜRTINGEN. Das ordentliche Ergebnis stellt dar, was nach allen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unter dem Strich steht. Bei der Aufstellung des Haushalts 2019 ging die Kämmerei noch von einem Minus von 475 000 Euro aus, womit der Haushalt am Ende des Jahres nicht ausgeglichen gewesen wäre. Nun rechnet sie mit einem Plus von knapp über 2,9 Millionen Euro. Damit kann sich die Stadt ein kleines Polster zum Ausgleich kommender Haushaltsjahre schaffen. Das zeigte Stefanie Pfeiffer von der Stadtkämmerei mit dem Finanzzwischenbericht in der letzten Sitzung des Gemeinderats auf.