Interview mit der Polizei: In diesen Situationen sollten Sie auch bei Unsicherheit den Notruf wählen

19.02.2022 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Auch wenn sie sich bedroht fühlen, wählen viele Menschen, weil sie unsicher sind, nicht den Notruf 110, sondern rufen lieber einen Bekannten an. Das kann gefährlich werden, meint die Pressestelle der Polizei.

Wer sich akut bedroht fühlt, sollte den Polizeinotruf 110 wählen. Foto: Adobe Stock

Eine junge Frau ist morgens mit ihrem Hund in freier Natur unterwegs. Ein sich seltsam benehmender Mann nähert sich ihr, spricht sie in einer fremden Sprache an, entfernt sich und rennt ihr dann hinterher. Die Frau bekommt Angst und ruft ihren Freund an, der sie abholt. Den Vorfall hat sie bei Facebook gepostet, auch zur Warnung an andere Spaziergänger in dem Gebiet. Der Gedanke, die Polizei zu verständigen, kam ihr offenbar nicht. Wir sprachen mit Polizeihauptkommissar Martin Raff von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Reutlingen über die möglicherweise gefährliche Zurückhaltung vieler Menschen, in Gefahrensituationen die Polizei zu rufen.