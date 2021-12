Schwerpunkte

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

01.12.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Das Landratsamt und Partner machten auf den internationalen Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“ mit einer Ausstellung aufmerksam.

Das Landratsamt und die Runden Tische engagieren sich seit Jahren mit verschiedenen Aktionen und Kampagnen auf vielfältige Weise. Informationen und Kontakte zum Thema „Häusliche Gewalt“ gibt es bei folgenden Anlaufstellen: Frauen helfen Frauen Esslingen e. V., Telefon (07 11) 35 72 12.

Frauen helfen Frauen Filder e. V., Telefon (07 11) 7 94 94 14.

Frauen helfen Frauen Kirchheim e. V., Telefon (0 70 21) 4 65 53.

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“, Telefon 0 80 00 11 60 16 (kostenfrei).

Fachberatung Gewaltprävention für gewaltausübende Männer und Frauen, Telefon (07 11) 21 84 09 66. Homepage: www.landkreis-esslingen/haeuslichegewalt Frauen helfen Frauen Esslingen e. V.

Am vergangenen Donnerstag war der internationale Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“. Traditionell gibt es an diesem Tag im Landkreis Esslingen Aktionen der Runden Tische „Hilfen bei häuslicher Gewalt“. In diesem Jahr fand eine Aktion im Foyer des Landratsamtes statt.