Interesse an „Zeitung in der Schule“ ungebrochen

10.11.2020 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Das Projekt startete gestern mit über 800 Schülern – Schulbesuche werden in den virtuellen Raum verlagert

Virtueller Test-Besuch im Klassenzimmer: Per Videokonferenz war Projektredakteur Andreas Warausch gestern zu Gast an der Nürtinger Albert-Schäffle-Schule auf dem Säer. aw

Herbstzeit ist Projektzeit. Daran ändert auch die Corona-Pandemie nichts. Schließlich haben sich die Zeitungsleute und freilich auch Pädagogen und Schüler schon auf die besonderen Anforderungen der Hygiene-Regeln und des sogenannten Teil-Lockdowns eingestellt. So konnte es gestern losgehen. Das Traditionsprojekt „Zeitung in der Schule“ startete mit über 800 Schülern aus 37 Klassen ab der Stufe acht aus Schulen verschiedenster Arten in unserem Verbreitungsgebiet.