Schwerpunkte

Intensivstationen derzeit gut belegt

18.03.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Ein Fünftel der Schwerstkranken sind aktuell Covid-Patienten

NÜRTINGEN. Beim Blick auf die steigende Inzidenz im Landkreis Esslingen fragen sich auch viele Menschen, wie denn die Situation in den Kreiskliniken aktuell aussieht. Zeigt es sich bereits, dass die Mehrzahl der älteren Menschen in den Pflegeheimen geimpft ist? „Unsere Intensivstationen sind derzeit gut belegt“, so die Information der Medius-Kliniken. Allerdings: „Nur rund ein Fünftel der intensivpflichtigen Patienten sind Covid-Patienten.“ Die weiteren Patienten, so Jan Schnack, stellvertretender Leiter der Abteilung Kommunikation und Strategie, seien aus anderen Gründen – zum Beispiel Notfälle oder auch nach einer großen Operation – intensivpflichtig.

Im letzten Jahr, bevor mit den Corona-Impfungen gestartet wurde, waren es viele ältere Menschen, die wegen einer Covid-Erkrankung auf der Intensivstation behandelt werden mussten. „Der Anteil an über 80-jährigen intensivpflichtigen Covid-Patienten geht derzeit zurück“, sagt Jan Schnack.