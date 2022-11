Schwerpunkte

Inklusionsrat für Nürtingen in Vorbereitung

28.11.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Das ehrenamtliche Expertengremium fördert die Vernetzung und den Kontakt zwischen Menschen mit und ohne Behinderung und begleitet die Umsetzung des Inklusionskonzeptes in Nürtingen.

NÜRTINGEN. Über Inklusion wird viel geredet. Wenn es aber an die konkrete Umsetzung geht und Menschen mit Behinderung die Teilhabe ermöglicht werden soll, dann ist das bedauerlicherweise oft ein sehr zäher Prozess. Schon 2014 wurde in Nürtingen ein Aktionsplan Inklusion entwickelt, ein Inklusionsrat ist allerdings immer noch nicht installiert. „Andere Städte im Landkreis sind da schon viel weiter“, merkte Bärbel Kehl-Maurer, Fraktionsvorsitzende der SPD und Vorsitzende der Lebenshilfe Kirchheim, jetzt im Kultur-, Schul- und Sozialausschuss an.

Weil jedem Gremiumsmitglied bewusst ist, dass dieses Thema nicht auf die lange Bank geschoben werden kann, wurde das Inklusionskonzept zustimmend zur Kenntnis genommen und die Verwaltung mit der Einrichtung eines Inklusionsrates für Nürtingen als Beteiligungsforum beauftragt. Arno Hagelauer vom Amt für Bildung, Soziales und Familie der Stadt Nürtingen stellte das Inklusionskonzept sowie die Geschäftsordnung für den Inklusionsrat vor.