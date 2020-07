Schwerpunkte

In schwieriger Zeit Abitur gemeistert

An der Fritz-Ruoff-Schule freuen sich 100 Abiturienten über ihren Abschluss

NÜRTINGEN (rsn). In diesem Sommer freuen sich 100 Abiturientinnen und Abiturienten aus den vier Abiturklassen der Fritz-Ruoff-Schule über ihren Schulabschluss am Gymnasium. Trotz erschwerter Corona-Bedingungen halten die Absolventen des Agrarwissenschaftlichen, Sozialwissenschaftlichen und Ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums nun ihr Zeugnis in den Händen.

Das Abitur im Agrarwissenschaftlichen Gymnasium haben bestanden: Mete Bilgic, Clara Breig, Lena Fingerle, Aline Gökeler, Alexa Groß, Benjamin Handel, Katja Hartter, Sarah Hehn, Mika Hillegaart, Katharina Hornberger, Fiona Jeannine Jörß, Luisa Kopp, Philipp Krause, Mara Kuhmann, Christina Langner, Laura Lembo, Jannik Lude, Tobias Müller, Gideon Neuscheler, Kathrin Remmers, Paul Sandmaier, Sara Schach, Hanna Sick, Johanna Vogt, Jana Wahl, Sarah Waldner, Kim Wallner.