Schwerpunkte

In Onlineveranstaltung Pläne für Nürtinger Hochwasserschutz vorgestellt

24.11.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Beim Schutz vor Überflutungen wollen das Land und die Stadt Nürtingen kooperieren. In einer Onlineveranstaltung informierten Verantwortliche und Ingenieure die Bürgerschaft über die Pläne.

Immer wieder tritt der Neckar auch auf der Nürtinger Gemarkung wie hier bei der Fischtreppe am Wehr über die Ufer. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Der Schutz vor einem Hochwasser mit einer hundertjährlichen Wahrscheinlichkeit ist im Nürtinger Stadtgebiet kaum gewährleistet. Außerdem sind die bestehenden Dämme und Schutzmauern zum Teil sanierungsbedürftig. Vor diesem Hintergrund wird am Mittwoch im Finanzausschuss des Gemeinderats eine angestrebte Kooperationsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Gewässer, angesiedelt beim Regierungspräsidium, behandelt. „Mir war es wichtig, zuvor die Bürgerschaft zum Thema Hochwasserschutz zu informieren“, sagte Oberbürgermeister Johannes Fridrich am Montag in einer Onlineveranstaltung dazu. Dieses Angebot nutzten 49 Interessierte.