Schwerpunkte

In Nürtingen wird es in nächster Zeit keine Trinkbrunnen geben

17.08.2022 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Trinkbrunnen im öffentlichen Raum sollen laut Bundesumweltministerium für Kommunen zur Pflichtaufgabe werden. Die Aufstellung dieser Wasserspender ist allerdings mit zahlreichen Erfordernissen verknüpft.

So ein öffentlicher Trinkbrunnen ist an heißen Tagen eine feine Sache. Foto: Adobestock/Dziergaczow

NÜRTINGEN. Bei Hitze soll man viel trinken. Vorzugsweise Wasser. Wer allerdings dieser Tage in einer Stadt unterwegs ist, wo es in den aufgeheizten Häuserschluchten noch etwas wärmer ist als draußen auf dem Land, dem klebt bald die Zunge am Gaumen. Da wäre so ein öffentlicher Trinkbrunnen, an dem jeder nach Belieben und kostenlos seinen Durst stillen kann, eine feine Sache, denkt man vielleicht. Und kaum hat man solches gedacht, liest man auch schon in der Zeitung: „Trinkbrunnen in Kommunen werden Pflicht“. Demnach sollen „in Deutschlands Städten und Kommunen viel mehr öffentlich zugängliche Trinkwasserbrunnen aufgestellt werden“.