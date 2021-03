Schwerpunkte

Internationaler Frauentag: Frauen tragen die Hauptlast - In Nürtingen und weltweit

08.03.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Internationaler Frauentag: Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie drohen wieder Rückschritte in der Gleichstellung

Seit Jahrzehnten gibt es den Internationalen Frauentag, an dem weltweit auf Frauenrechte und Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht wird. Wir haben in Nürtingen bei Frauen nachgefragt, welche Bedeutung der Tag für sie hat. Ein Tag wie jeder andere? Mitnichten. Vielmehr eine Möglichkeit gerade in Zeiten der Pandemie die Leistungen von Frauen herauszustellen.

Von links: Dr. Jana Hof, Beate Selb, Annette Bürkner, Bärbel Kehl-Maurer, Clara Schweizer und Diana Eichengrün

NÜRTINGEN. Gleichberechtigung ist auch heute, mehr als 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland, immer noch ein Thema. Weltweit gesehen sind Frauen und Mädchen in allen Ländern in vielen Lebensbereichen benachteiligt. In den letzten Jahren lag der Fokus des Internationalen Frauentags am 8. März etwa auf besserer Bildung für Mädchen, mehr Beteiligung von Frauen an politischen Entscheidungsprozessen oder besseren Lebensverhältnissen für Frauen in ländlichen Regionen.