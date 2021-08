Schwerpunkte

In Nürtingen fehlt es an Fachkräften für Kindergärten

28.08.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Erzieherinnen und Erzieher fehlen in den Einrichtungen der Kommunen. Nürtingen muss deshalb sein Betreuungsangebot modifizieren.

Wegen Personalmangels war der Start der nagelneuen Kindertagesstätte im Laurentiushaus in Nürtingens Stadtmitte schleppend. Foto: Just

NÜRTINGEN. Die Stadt Nürtingen hat in den letzten Jahren ihr Angebot an Plätzen zur Kinderbetreuung stetig ausgebaut. Dabei kooperiert sie mit inzwischen sieben freien Trägern, darunter auch ein Waldkindergarten und ein Naturkindergarten. Den größten Teil der rund 1800 Kindergartenplätze deckt die Stadt jedoch in Einrichtungen ab, die sie selbst betreibt. Dabei hat sie in der Vergangenheit ein sehr flexibles Angebot gemacht, von dem nun jedoch ein Stück weit abgerückt werden soll. Der Grund: Auch Nürtingen wird vom bundesweiten Mangel an Fachkräften in den erzieherischen Berufen nicht verschont.