In Nürtingen einkaufen und gewinnen

02.05.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Verein Citymarketing und Werbering Nürtingen übernehmen Rechnungen ihrer Kunden

„NT kauft lokal“ ist das Motto eines Gewinnspiels, zu dem der Verein Citymarketing Nürtingen und der Werbering ihre Kunden im Monat Mai einladen. Wer in einem Nürtinger Fachgeschäft einkauft und seinen Kassenbeleg einreicht, nimmt an der Verlosung teil. Ab 5. Mai werden täglich Belege bis zu einem Betrag von 500 Euro verlost. Lokal einkaufen lohnt sich in jedem Fall.

Um das Einkaufserlebnis in Nürtingen wieder anzukurbeln, laden der Verein Citymarketing und der Nürtinger Werbering im Mai zu einem Gewinnspiel ein. Kunden können die Rechnung von Nürtinger Geschäften einreichen und mit etwas Glück wird der Betrag erstattet. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Corona-Pandemie stellt auch die Nürtinger Einzelhandel vor bisher nie dagewesene Herausforderungen. Die gesetzlich verordnete Schließung der Geschäfte traf den Handel in der Einkaufsstadt Nürtingen ins Mark. Die gerade ausgelieferte neue Frühlingsware konnte zwar in den Schaufenstern präsentiert werden, doch die Ladentüren mussten über mehrere Wochen geschlossen bleiben. Ein kleiner Lichtblick für die Geschäfte war der kurzfristig ins Leben gerufene Lieferservice – für viele aber letztlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.