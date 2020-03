In Nürtingen Beschäftigte nicht mit Corona-Virus infiziert

04.03.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Junge Sozialarbeiterin nicht mit Virus infiziert – Kassenärztlicher medizinischer Notfalldienst nahm Abstrich vor

Nicht lange nach den sprunghaft steigenden Zahlen an Corona-Erkrankungen in Norditalien stiegen auch die Fallzahlen in Deutschland, wenn auch längst nicht im selben Maße. Dennoch wandte sich eine Vielzahl von Menschen seit Ende letzter Woche an Arztpraxen und Kliniken, auch im Kreis Esslingen. Dabei waren die Zuständigkeiten zunächst offensichtlich unklar.

Ein Abstrich kann Gewissheit über eine Virusinfektion verschaffen. Symbolbild: Holzwarth

Eine junge Frau, die in Nürtingen im sozialen Bereich beschäftigt ist und nach einem Aufenthalt am Comer See und in Mailand heftigere Erkältungssymptome verspürte, wandte sie sich am Montag vergangener Woche an das Gesundheitsamt, an 13 Arztpraxen und an die Medius-Klinik in Kirchheim. Sie wollte sich testen lassen, auch weil sie bei ihrer Arbeit häufigen Klientenkontakt hat. Unter anderem mit dem Hinweis, Mailand sei vom Berliner Robert-Koch-Institut noch nicht als Risikogebiet gelistet, fand sie bis vergangenen Donnerstagnachmittag keine Stelle, die einen Test vornehmen wollte (wir berichteten).