In der Sporthalle und hinterm Tresen

27.02.2020 05:30, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Die 80-jährige Rössle-Wirtin Ursula Klett leitet seit 25 Jahren die DRK-Seniorengymnastikgruppe in Oberensingen

Sport gehört für Ursula Klett einfach zum Leben dazu. Mindestens einmal die Woche schnürt die 80-Jährige ihre Laufschuhe. Montags sorgt die Nürtingerin als Übungsleiterin dafür, dass ihre Seniorengymnastikgruppe fit und gesund bleibt. Und das bereits seit 25 Jahren.

Ursula Klett gibt seit 25 Jahren Gymnastikurse und hält sich und andere fit. Foto: Mohn

NT-OBERENSINGEN/WOLFSCHLUGEN. In der Umkleide der Friedrich-Glück-Halle herrscht beste Stimmung. Es wird gelacht, geschwätzt und jeder Neuankömmling herzlich begrüßt. Doch dann ist erst einmal Schluss mit dem gemütlichen Plaudern: Ursula Klett ruft zur Gymnastik. Zusammen geht es die Treppen hoch in die Halle. Zu Musik dreht die Gruppe ihre Runden, im flotten Marschtempo immer hinter Ursula Klett her. Warmlaufen für die Übungsstunde. Als Warm-up macht die Leiterin mit ihren Frauen auch schon mal einen Line-Dance oder einen anderen Tanz. Schließlich soll das Training nicht langweilig werden und vor allem Spaß machen.