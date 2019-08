„In der Pflege ist kein Tag wie der andere“

06.08.2019, Von Larissa Wörn

Im Rahmen der Aktion „Betriebsferien“ besuchten sechs Schüler die Schule für Pflegeberufe in Nürtingen

Bei der Aktion „Betriebsferien“ des Landkreises Esslingen öffnen jedes Jahr zahlreiche Unternehmen aus allen möglichen Branchen in den Sommerferien für jeweils einen Tag ihre Türen, um Schülern ihren Betrieb und ihre Ausbildungsmöglichkeiten zu zeigen. Gestern war die Schule für Pflegeberufe an der Medius-Klinik in Nürtingen an der Reihe.

Hans Schollenberger (links) zeigt Jugendlichen die Intensivstation der Nürtinger Medius-Klinik. Foto: law

NÜRTINGEN. Den Schulabschluss in Sichtweite, steht man als Jugendlicher vor der großen Frage: „Und jetzt?“ Um Schülern frühzeitig Einblicke in verschiedene Berufe zu ermöglichen, hat der Landkreis Esslingen 2005 die Aktion „Betriebsferien“ ins Leben gerufen. Knapp 50 Betriebe nehmen in diesem Jahr teil und haben insgesamt rund 350 Jugendliche zu Gast.