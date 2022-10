Schwerpunkte

Impfstützpunkt statt Impfbus in Nürtingen

Ab November gibt es Impfungen in der Nürtinger Heiligkreuzstraße.

NÜRTINGEN. Der Corona-Impfbus des Landkreises Esslingen tourt seit dem Sommer 2021 durch die Städte und Gemeinden und bietet alle gängigen Impfstoffe an. „Die Erfahrungen aus dem letzten Herbst und Winter haben gezeigt, dass die Einsätze bei kalter und nasser Witterung schwieriger sind“, sagt Gesundheitsdezernent Peter Freitag. „Um Wartezeiten im Freien zu vermeiden und die Arbeitsbedingungen des Impfteams zu verbessern, konzentrieren wir uns jetzt auf ein Impfangebot in festen, leicht erreichbaren Räumlichkeiten.“

Zum November wird der Betrieb des Impfbusses auslaufen. Das Impfteam bietet die Corona-Schutzimpfungen ab dem 2. November an einem zentralen Stützpunkt zu festen Öffnungszeiten an, und zwar in angemieteten Räumlichkeiten einer Arztpraxis in Nürtingen, Heiligkreuzstraße 12. Geimpft wird hier dienstags bis freitags von 11 bis 14.15 Uhr und von 15 bis 18.15 Uhr.