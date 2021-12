Schwerpunkte

Impfen in der Zentralbar in Nürtingen

18.12.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Ab 27. Dezember ist die Impfambulanz an drei Tagen in der Woche geöffnet.

Ab 27. Dezember gibt es auch in der „Zentralbar“ in Nürtingen eine Impfambulanz. Foto: Miskic

NÜRTINGEN. Erstimpfung, Zweitimpfung, Boostern. Um einen besseren Schutz vor einer Corona-Erkrankung zu haben, nehmen die Menschen auch lange Wartezeiten in Kauf. Martin Dahl, im letzten Jahr als Betreiber der „Zentralbar“ vom Lockdown betroffen, hat jetzt mit einer Ärztin aus Stuttgart im SWR-Funkhaus eine Impfambulanz eingerichtet. Dahl, der ursprünglich einen medizinischen Beruf erlernte, ist überzeugt, dass wir die Pandemie nur überwinden, wenn sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Und weil es auch in Nürtingen nur an bestimmten Wochentagen ein Impfangebot im katholischen Gemeindehaus gibt, hat Dahl gehandelt und richtet nun ein zweites Impfzentrum in der „Zentralbar“ ein. Ab 27. Dezember sollen dort täglich bis zu 400 Personen geimpft werden.