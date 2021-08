Schwerpunkte

Impfaktion in den Nürtinger Ortschaften

14.08.2021 05:30

Nächste Woche kann sich jeder im Impfbus ohne Termin den Piks holen. Auftakt ist am Montag in Reudern.

NÜRTINGEN. Bei steigenden Infektionszahlen im Herbst könnten laut Bundes- und Landesregierung erneut Einschränkungen auf die Bevölkerung zukommen. Dazu zählt unter anderem, dass Personen, die nicht geimpft sind, einen negativen Corona-Test benötigen, um Zugang zu Veranstaltungen oder Dienstleistungen in Innenräumen zu erlangen. Die Kosten für die Tests muss dieser Personenkreis ab dem 11. Oktober selbst übernehmen. Die Schutzimpfung ist ein essenzieller Baustein im Kampf gegen die Pandemie und ermöglicht es, Einschränkungen aufzuheben.

Damit die Nürtinger Bürgerinnen und Bürger bei ihren Bemühungen um eine Impfung keine unnötig weiten Wege gehen müssen, bringt die Stadt den Impfstoff quasi direkt zu ihnen. Nach Impfaktionen in der Kreuzkirche, im Roßdorf und der Braike werden in der kommenden Woche nun Impfangebote durch den Impfbus des Landkreises in den Nürtinger Ortschaften gemacht.