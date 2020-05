Im Vöhringerheim in Nürtingen: Treffen hinter der Plexiglasscheibe

07.05.2020 05:30, Von Sabine von Varendorff

Im Dr.-Vöhringer-Heim in Oberensingen wird wieder eine „moderate Durchlässigkeit“ möglich – Treffen hinter Plexiglasscheibe

„Jetzt, im Moment müssen wir die Dinge anders machen, als wir es wollen und getan haben“, sagt Frank Wößner. Der Vorstandsvorsitzende der Samariterstiftung ist sich sicher: „Wir werden in einer neuen Normalität ankommen.“ Derzeit sind die Häuser Aich und Neckar aus Gründen des Infektionsschutzes getrennt.

Im Vöhringer-Heim sind jetzt Kontakte hinter der Plexiglasscheibe möglich. Foto: Varendorff

NT-OBERENSINGEN. Corona hat den gesamten beruflichen und privaten Alltag von uns allen aus der Bahn geworfen. Der erste Eindruck: Die Menschen haben das Gefühl, die Kontrolle über die innere oder äußere Situation verloren zu haben. Vor allem in den Pflegeeinrichtungen des Landes und auch der Samariterstiftung gerieten vertraute und sichere Abläufe durcheinander. Mittlerweile sind die Verantwortlichen in Hauptverwaltung und im Dr.-Vöhringer-Heim auf dem Weg in eine „neue“ Normalität. So kann sie aussehen: „Wir haben von Anfang an die politischen Entwicklungen aufmerksam beobachtet, denn wir sind ordnungsrechtlich ja mit diesen Dingen stark verflochten“, erzählt Frank Wößner, Vorstandsvorsitzender der Samariterstiftung.