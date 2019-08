Im September ziehen die ersten Kinder ein

09.08.2019, — E-Mail verschicken

Der neue Martin-Luther-Hof steht kurz vor der Fertigstellung – Am 10. November sind die Nürtinger zur Einweihung eingeladen

Gerade ein Jahr ist es her, dass im MartinLutherHof der Spatenstich zu dem Projekt „Martin-Luther-Hof gemeinsam“ stattfand. Im Februar wurde Richtfest gefeiert und am 16. September werden die ersten zwei von insgesamt vier Kita-Gruppen das Haus beziehen. Offizielle Einweihung des neuen Luther-Hofes ist am 10. November.

Die Bauarbeiten gehen zügig voran: Zwischen den Gebäuden im neuen Luther-Hof entsteht der Freispielbereich für die Kita-Gruppen. Foto: jh

NÜRTINGEN (pm/ali). Jeweils eine Gruppe für Kinder über drei Jahre und eine Gruppe für Kinder unter drei Jahre wird nach den Sommerferien den neuen Luther-Hof beziehen. „Im Oktober dieses Jahres und im März 2020 werden dann zwei weitere Gruppen an den Start gehen“, so Jürgen Knodel von der Stiftung Tragwerk.