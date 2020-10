Schwerpunkte

Im NC laufen erste Rückbauarbeiten

05.10.2020 05:30, Von Henrik Sauer — E-Mail verschicken

Die Geiger-Gruppe will zum Jahresende ihr Konzept für das ehemalige Kaufhaus Hauber vorstellen

Ein großer Container vor dem Eingang und Absperrgitter zeugen davon: im NC tut sich seit einigen Tagen etwas. Dabei handelt es sich um Ausräumarbeiten und erste Rückbaumaßnahmen, berichtet Unternehmenssprecher Fabian Reder vom Bauherren, der Geiger-Gruppe, unserer Zeitung. Das Konzept für die künftige Nutzung werde man zum Jahresende vorstellen.

Beim NC sind Ausräumarbeiten und erste Rückbaumaßnahmen im Gange. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Bis dahin soll auch der Bauantrag gestellt werden, so sei der Plan. „Zu dem Zeitpunkt steht dann auch unser Konzept so weit, dass wir weitere Details veröffentlichen können“, so Reder. Wer also die voraussichtlichen Mieter sein werden und wie das Gebäude aus den 1970er-Jahren künftig aussehen wird, dazu bittet man bei Geiger noch um etwas Geduld.