Schwerpunkte

Neuer mobiler Blitzer für Nürtingen und Aufstockung in der Bußgeldstelle

23.10.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Stadt kauft neue mobile Geschwindigkeitsmessanlage und stellt zusätzlichen Mitarbeiter zur Bedienung des Messgeräts ein. Gemeinderat stimmt der Personal-Aufstockung in der Bußgeldstelle zu.

Die alte Geschwindigkeitsmessanlage ist inzwischen außer Dienst. Eine neue Anlage ist bestellt. Die Stadt überbrückt die Zeit bis zur Lieferung des neuen Blitzers mit einem Dienstleister. Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN. In Nürtingen gibt es drei stationäre Blitzersäulen an der B 313 sowie in Neckarhausen und Reudern. Die kennt man und fährt entsprechend langsam. Tückisch wird es, wenn die Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdienst mit der mobilen Messanlage unterwegs sind. Messungen, die gelegentlich auch von Anliegern angeregt werden.