Im Dschungel der Stadt Kunstwerke entdecken

30.10.2019 05:30, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Die Künstler der bunten Stromkästen in Nürtingen wurden am Montagabend ausgezeichnet – Der erste Platz ging an Dominic Ender

Vor großflächigen Gebäuden, an viel befahrenen Straßen oder in dunklen Ecken stehen sie und machen die Stadt ein bisschen schöner: die Stromkästen, die von verschiedenen Künstlern bemalt wurden. Bis Sonntag konnten die Kästen im Internet bewertet werden. Die Sieger wurden am Montag im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung geehrt.