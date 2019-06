Im Auto einer fremden Frau onaniert

07.06.2019, Von Lutz Selle

Ein 46-jähriger Mann entgeht nach seiner Tat am Aileswasensee nur knapp einer Gefängnisstrafe

Gerade noch einmal um einen Gefängnisaufenthalt herumgekommen ist ein 46 Jahre alter Mann aus einer Kreisgemeinde. Er stand am Mittwoch vor dem Nürtinger Amtsgericht, weil er Ende Juni 2017 am Aileswasensee in Neckartailfingen eine damals 47-jährige Frau mehrmals sexuell belästigt und schließlich auf dem Beifahrersitz ihres Autos vor ihr onaniert haben soll.

NÜRTINGEN/NECKARTAILFINGEN. Nach der mehrstündigen Gerichtsverhandlung sahen es der Staatsanwalt und eine Nebenklägerin als erwiesen an, dass der in Montenegro geborene und seit 1991 in Deutschland lebende Mann am 27. Juni 2017 die 47-Jährige zunächst an der Dusche des Aileswasensees angesprochen und gefragt hatte, ob er mitduschen könne. Während die Frau dann später auf dem Weg zu ihrem Auto war, soll er sie gefragt haben, ob er im Gebüsch Sex mit ihr haben könne, was die Frau entschieden ablehnte. Nachdem sie dann ihr Auto aufgeschlossen hatte und einstieg, soll der Mann bereits auf dem Beifahrersitz gesessen und vor ihren Augen onaniert haben. Das Ejakulat habe er dann mit Taschentüchern aufgewischt, die er im Auto der Frau fand.