Im April ist die Einweihung vorgesehen

16.01.2020

Die Bauarbeiten für die künftige Kinder-Kultur-Werkstatt in Gambia sind schon weit fortgeschritten

In Bakoteh in Gambia wird in diesen Tagen ein Gebäude ertüchtigt, das zukünftig ein Kulturzentrum für Kinder beherbergen soll. Der in Nürtingen ansässige Verein Namél will dort eine Kinder-Kultur-Werkstatt einrichten, um die Persönlichkeitsbildung der Kinder im Stadtteil zu fördern.

Beim Bau der Kinder-Kultur-Werkstatt in Gambia haben alle mit angepackt. pm

NÜRTINGEN (pm). Selbstbewusste und selbstbestimmte Personen seien für eine funktionierende Demokratie unabdingbar – diese Überzeugung teilt die Vorsitzende des Vereins Namél, Fatou N’Diaye-Pangsy, nicht nur mit Pit Lohse vom Trägerverein Freies Kinderhaus. Beide zählten zum Team von Aktivisten aus Nürtingen, die über den Jahreswechsel nach Gambia geflogen und am Dienstag zurückgekommen sind.