Ilona Koch tritt gegen Thaddäus Kunzmann an

25.06.2020 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Die CDU-Landtagskandidatur wird zum Zweikampf – Delegierte entscheiden am 17. Juli

Die Abstimmung über die CDU-Landtagskandidatur wird zum Zweikampf: neben dem Nürtinger Thaddäus Kunzmann bewirbt sich jetzt auch Ilona Koch aus Leinfelden-Echterdingen um den Platz auf dem Stimmzettel.

Ilona Koch Foto: Stift

Ilona Koch, stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende sowie Kreis- und Gemeinderätin, möchte für den Wahlkreis Nürtingen bei der Landtagswahl im kommenden Jahr antreten. Das teilt Koch nun in einer Pressemitteilung mit. Koch, 1966 in Tübingen geboren, möchte sich bei der Nominierungsversammlung des CDU-Kreisverbandes am 17. Juli als Kandidatin aufstellen lassen. „In den vergangenen Tagen ist mir sehr bewusst geworden, dass unserer CDU im Landtagswahlkreis Nürtingen – so wie es sich aktuell abzeichnet – die erforderliche Kraft und der nötige Kompass fehlen“, so die Regionalrätin. Für sie sei es „unerträglich“, dass die Werteorientierung ihrer Partei in Frage gestellt werde.