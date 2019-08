Idyllische Parklandschaft mit Aussicht

02.08.2019, — E-Mail verschicken

Nürtingen entdecken: Der Galgenbergpark lädt zum erholsamen Aufenthalt ein und wartet mit Freizeitangeboten auf

In unserer aktuellen Sommer-Serie stellen Jasmin Groß und Andrea Vöhringer vom Amt für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus der Stadt Nürtingen im Stadtgebiet gelegene Plätze und Orte vor, die zu entdecken sich lohnt. Den Auftakt macht der idyllisch gelegene Galgenbergpark.

Der Galgenbergpark wartet mit vielen schattigen Plätzchen auf. Foto: nt

NÜRTINGEN (nt). Der Galgenbergpark bietet auch an heißen Sommertagen tolle Freizeitmöglichkeiten, denn der reiche Baumbestand sorgt für viele schattige Plätzchen. Darunter finden sich besondere Gewächse, wie zum Beispiel der Mammutbaum oder der Persische Eisenholzbaum. Eine wirklich tolle Kulisse für ein Picknick in der Natur und doch so stadtnah. Für Abkühlung sorgt außerdem das nahe gelegene Freibad.