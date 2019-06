Ideen für eine belebte Innenstadt

22.06.2019, Von Henrik Sauer

Studenten der Nürtinger Hochschule zeigen am kommenden Dienstag konkrete Beispiele

Seit März beschäftigen sich Studenten der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in einem Studienprojekt mit dem Thema, wie die Nürtinger Innenstadt belebt werden kann. Am kommenden Dienstag wollen sie bei einem Aktionstag anhand konkreter Beispiele zeigen, wo die Probleme liegen und wie mit relativ einfachen Mitteln eine Verbesserung erreicht werden kann.

Aus Paletten bauen die Studenten Sitzbänke, die beim Aktionstag in der Innenstadt aufgestellt werden. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Rund 40 Studenten der Stadtplanung und der Betriebswirtschaft an der HfWU haben es sich in dem studiengangübergreifenden Projekt zur Aufgabe gemacht, Konzepte zu entwickeln, um das Stadtleben zu bereichern und Nürtingen im Konkurrenzkampf mit anderen Städten wieder nach vorne zu bringen. Dabei setzte man von Anfang auf die Zusammenarbeit mit der Stadt, örtlichen Händlern und Bürgern, berichtet Henner Bock, einer der Organisatoren des Aktionstags. Bei einem Workshop zu Beginn des Projekts hätten sich so mehrere Themen herauskristallisiert, die dann in Arbeitsgruppen vertieft wurden.