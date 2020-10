Schwerpunkte

„Ich habe auch Zuversicht erlebt“

31.10.2020 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Die evangelische Altenheimseelsorgerin Evelyn Helle berichtet über ihre Arbeit unter Pandemie-Bedingungen

NÜRRTINGEN. Im Kirchenbezirk Nürtingen gibt es seit 2007 eine Pfarrstelle für die Alten- und Pflegeheimseelsorge. Damit soll in Alten- und Pflegeheimen eine intensive seelsorgliche Begleitung von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern ermöglicht und der steigenden Anzahl von Altenheimen und Pflegeeinrichtungen Rechnung getragen werden.

Zurzeit gehören zur Pfarrstelle die drei Heime in der Europastraße in Nürtingen: Augustinuspflege, Haus der Senioren und das Kursana Domizil/Haus Christophorus sowie im Bezirk Nürtingen das private Alten- und Pflegeheim Erna Maisch in Großbettlingen und die Pflegeresidenz „Leben am Turm“ in Beuren. Zudem fand einmal im Monat ein evangelischer Gottesdienst im Betreuten Wohnen am Kroatenhof statt. Bis Corona kam – seitdem hat auch die Altenheimseelsorge mit den Beschränkungen zu leben, die der Infektionsschutz voraussetzt. „Manchmal waren wir Seelsorger die Einzigen, die noch zu den Menschen durften“, sagt Pfarrerin Evelyn Helle, die in Nürtingen für die Altenheimseelsorge verantwortlich ist.